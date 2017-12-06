В Подмосковье задержали мужчину за ложное сообщение о минировании Центрального детского магазина на Лубянке.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве рассказали, что он позвонил 4 декабря в 14:05 по телефону 02 и сообщил о бомбе в здании магазина. После эвакуации помещение обследовали и не нашли опасных предметов. Мужчину задержали утром 5 декабря. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма ему может грозить лишение свободы сроком до пяти лет. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Центральный детский магазин на Лубянке «минировали» несколько раз. Так, из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва ЦДМ был эвакуирован 14 сентября, 19 сентября и 27 ноября.

Источник: «РБК»