Сибирский агрегатор такси inDriver объявил о запуске в Москве. Сервис привлек больше 3 тысяч лицензированных автомобилей для работы в столице.

Бизнес-модель сервиса отличается от стандартных агрегаторов такси. В inDriver пассажиры сами назначают стоимость поездки, когда вызывают машину. За подключение к системе водители платят либо фиксированную почасовую ставку, либо перечисляют 5–7 % с каждого заказа. К работе допускаются только водители с лицензией.

Компания собирается занять на рынке долю в 5 % до конца 2018 года. На сегодняшний день inDriver выполняет 200 тысяч поездок ежедневно, предоставляя услуги в России, Казахстане, Киргизии, Мьянме и Узбекистане. В сентябре сервис получил 5 миллионов долларов инвестиций от фонда Leta Capital.

В перспективе компания планирует запустить сервис в Индии и США.

Источник: «Коммерсантъ»