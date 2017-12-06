На новогоднее украшение Москвы планируется потратить около 600 миллионов рублей.

Затраты в этом году удалось сократить на 30 % благодаря использованию декораций прошлых лет.

Всего в рамках подготовки к праздникам до 15 декабря установят порядка 3,9 тысячи новогодних конструкций и 268 елей. При этом 56 деревьев появятся за счет спонсоров.

Украшение будет включать, в частности, светодиодное освещение, которое должно сэкономить до миллиона киловатт электроэнергии.

Источник: «Интерфакс»