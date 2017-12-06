Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин подал иск в Савеловский суд Москвы к вице-премьеру Виталию Мутко.

В исковом заявлении Рашкин выражает «возмущение и поражение» решением МОК отстранить сборную России от Олимпиады-2018 и считает, что Мутко, курирующий спорт, не сумел отстоять право сборной на участие в соревнованиях.

Чиновник просит обязать вице-премьера уйти в отставку, а также извиниться перед всеми гражданами России «за унижение чести и достоинства страны».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение МОК, призвал сосредоточиться на защите российских спортсменов, а не на наказании чиновников, включая Мутко.

Накануне Международный олимпийский комитет отстранил российскую сборную от участия в Олимпийских играх 2018 года за манипулирование системой. При этом спортсменов призвали не бойкотировать соревнования и выступать под нейтральным флагом. Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков уже извинился за допущенные ошибки и призвал МОК не рушить судьбы спортсменов.

Источник: «РБК»