Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном взимании денег с пациентов онкологического центра имени Н. Н. Блохина за медпомощь, которая должна оказываться бесплатно.

На сайте московского управления СК РФ говорится о возбуждении дела в отношении «лиц из числа руководства одного из столичных медицинских учреждений», без указания конкретной больницы, но ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах утверждает, что речь идет об онкоцентре имени Блохина.

По версии следствия, в медицинском учреждении с 2015 года незаконно взимали плату за медицинскую помощь, которая по программе обязательного медицинского страхования должна быть бесплатной. Общая сумма незаконных выплат за оказанные медицинские услуги составила 3,85 миллионов рублей, сообщила в СК. Дело возбуждено по статье о «злоупотреблении должностными полномочиями».

Генпрокуратура в ноябре уличила центр имени Блохина во взимании с пациентов денег за услуги, которые должны оказываться бесплатно. Незаконные выплаты, как заключили в прокуратуре, сделали более двух тысяч пациентов, за два года общая сумма составила более девяти миллионов рублей.

Источник: ТАСС