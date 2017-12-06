В марте 2018 года «Мосгоргеотрест» планирует запустить портал с 3D-визуализацией кварталов реновации для открытых обсуждений.

Москвичи смогут увидеть разработки проектов, поэтажную планировку и отделку, а также получить логистическую инфомацию.

На первом этапе публичных слушаний выставят 10 кварталов, со временем площадка будет пополняться.

Ранее эксперты уже рассказывали The Village о своем отношении к проекту новых домов, которые планируется возвести по программе реновации. Они проанализировали предложения властей как по обустройству целых кварталов, так и по отделке отдельных квартир.

Источник: агентство «Москва»