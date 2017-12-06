Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, как россияне относятся к чтению.

37 % россиян

не любят читать

В любви к чтению признались 60 % респондентов, что на 12 % больше, чем в 2014 году. За последние три месяца (до момента проведения опроса) книголюбы прочитали в среднем больше шести книг, при этом в Москве и Петербурге этот показатель меньше на одну книгу.

Также социологи отметили, что интернет как источник литературы перегнал по своей популярности книжные магазины. Так, более трети россиян скачивают книги из интернета или пользуются домашней библиотекой. Покупают книги или берут их у знакомых около четверти опрошенных.

Источник: ВЦИОМ