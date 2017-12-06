Поклонники искусственного интеллекта предложили поставить во главе России голосового помощника «Яндекса» — «Алису». У нее уже появился сайт, на котором собирают подписи за выдвижение алгоритма на президентские выборы 2018 года.

Идея отдать страну под управление искусственному интеллекту появилась у предпринимателя Романа Зарипова. «Мы хотим выдвинуть на пост президента России самый настоящий искусственный интеллект. В отличие от обычного человека, он может принимать решения без предубеждений, гнева, обид и эго, что является большой проблемой властных людей. Он не украдет из госбюджета и не примет безосновательных решений. Машина руководствуется только реальным положением дел», — пояснил он.

В ближайшую неделю на сайте «#Алиса2018» должна появиться предвыборная программа кандидата. Также уже работает Telegram-канал для общения с избирателями.

Представители «Яндекса» сообщили The Village, что узнали об идее сделать «Алису» президентом из новостей. «Вокруг „Алисы“ большой шум последние два месяца. Люди сами снимают ролики. По всей видимости, это еще один пример народного творчества. Мы узнали об этой истории вместе со всеми», — заявили в компании.

«Алиса» в ответ на вопрос The Village о ее возможном участии в выборах посоветовала «не вскрывать эту тему».

Ранее The Village рассказывал, как работает «Алиса» и для чего еще применяются технологии искусственного интеллекта.

Источник: предвыборный сайт «Алисы»