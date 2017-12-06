«Аэроэкспресс» отменит несколько утренних рейсов с Павелецкого вокзала в аэропорт Домодедово и обратно из-за ремонтных работ.

Поезда, отправляющиеся из Москвы в Домодедово, не будут ходить 16 декабря с 05:30 до 11:30. С 12:00 поезда начнут курсировать по расписанию.

Из аэропорта «Аэроэкспресс» рейсы отменят в этот же день с 05:15 до 12:30. Здесь движение в направлении Павелецкого вокзала восстановят в 13:00.

Источник: пресс-служба «Аэроэкспресса»