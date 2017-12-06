Сотрудникам ГИБДД нужно благодарить водителей за то, что они тратят свое время на остановку и проверку транспортного средства, заявил на встрече с членами фракции ЛДПР в Госдуме глава ГИБДД Михаил Черников.

«Конечно же, надо благодарить участника дорожного движения, который содействовал ГАИ, предоставил свое время для того, чтобы мы проверили и отпустили его», — сказал он.

20 октября вступил в силу новый административный регламент ГИБДД. Документ отменил запрет на проверку автомобилей вне стационарных постов.

Источник: Republic