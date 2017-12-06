Мужчина, пострадавший 29 ноября при аварии на теплотрассе в Гольянове, скончался в больнице.

Пациент находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи не смогли спасти его из-за многочисленных ожогов, сообщил источник в медицинских кругах.

Разрыв тепломагистрали произошел вечером 29 ноября на пересечении улиц Байкальская и Иркутская. Кипяток подтопил проезжую часть, и более 2 тысяч домов на северо-востоке Москвы остались без отопления. По данным «Интерфакса», восемь человек получили ожоги. СК проводит проверку по факту случившегося.

Источник: «Интерфакс»