Материнская и младенческая смертность в России за десять месяцев достигли самых низких показателей за всю историю страны.

По данным Минздрава, младенческая смертность снизилась на 10,2 % и по сравнению с 2005 годом сократилась вдвое.

В свою очередь, материнская смертность уменьшилась более чем в 2,5 раза — до 7,3 случая на 100 тысяч человек. «В советское время аналогичный показатель составлял 120 смертей», — уточнила глава ведомства Вероника Скворцова.

«Снизить показатели смертности удалось за счет системы перинатальных центров», — добавила она.

Источник: «Коммерсантъ»