Владельцам гибридных и электромобилей следует предоставить бесплатные парковки и сниженные налоги на транспорт, заявил глава Минприроды Сергей Донской на международном форуме «Транспорт России».

«Автомобилисты на гибридных и электрокарах — фактически доноры экологического благополучия мегаполисов, где до 90 % загрязнений воздуха формируют автомобили. И они должны получать существенные преференции. И главная из них, конечно же, — бесплатные парковки и сниженные налоги на транспорт», — сказал Донской.

По его мнению, введение в правила дорожного движения понятия экологического транспорта поможет ввести упомянутые им льготы на региональном уровне — прежде всего, в Москве, Санкт-Петербурге и других российских мегаполисах.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам отклонил внесенную правительством поправку в Налоговый кодекс об освобождении с 2018 года владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога на пять лет.

Источник: ТАСС