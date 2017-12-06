В аэропорту Шереметьево самолет компании AirBaltic выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

По данным экстренных служб, речь идет о пассажирском Boeing 737, прилетевшем из Риги. При выруливании судно «не удержалось в створе и выкатилось передней стойкой шасси на пять метров за пределы полосы». Никто из пассажиров не пострадал.

Публикация от Сергей Самойлов (@03_sergey) Дек 6 2017 в 4:24 PST

Публикация от Сергей Самойлов (@03_sergey) Дек 6 2017 в 5:57 PST

В связи с инцидентом полосу закрыли до 18:00. Вылеты и прилеты в Шереметьеве задерживает также снегопад.

Источник: «РБК»