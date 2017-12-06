В Москве ограничат продажу алкоголя в новогоднюю ночь, а также во время рождественских каникул.

«В новогодние праздники в местах проведения массовых мероприятий ограничат продажу крепких спиртных напитков в любой таре, а также прохладительных напитков в стеклянной таре», — рассказали в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В частности, эти правила коснутся кафе, ресторанов и магазинов, расположенных около мест массовых гуляний, а также площадок ежегодного фестиваля «Путешествие в Рождество».

Цель ограничений — предотвращение травматизма, а также профилактика противоправных действий в местах массовых гуляний. Следить за исполнением ограничений будут управы районов столицы.

«Путешествие в Рождество» организуется в пятый раз и пройдет в 70 точках по всему городу. Семь площадок планируется открыть на Садовом кольце, а Тверскую в новогодние праздники сделают пешеходной.

Источник: ТАСС