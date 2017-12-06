Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться в президенты на выборах в 2018 году. Он рассказал об этом на встрече с сотрудниками предприятия ГАЗ в Нижнем Новгороде.

«Да, я буду баллотироваться на пост президента Российской Федерации», — сказал президент. До этого Путин прямо не отвечал на вопрос о том, намеревается ли он участвовать в выборах.

О своем участии в президентских выборах уже объявили бывший председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак и оппозиционер Алексей Навальный. При этом глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Навального не зарегистрируют в качестве кандидата из-за судимости.

Ранее сообщалось, что кампания по выборам президента, которые состоятся в марте 2018 года, будет включать в себя три волны информационно-разъяснительной агитации. В ЦИК рассказали, что первая волна будет ознакомительной, вторая — побудительной, а третья — «атака».

Также регионам поручили одновременно вывесить плакаты к президентским выборам 2018 года с информацией о дате голосования. Ожидается, что плакаты появятся по всей России на следующий день после назначения Советом Федерации выборов. Это произойдет с 15 по 18 декабря.

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Источник: Коммерсантъ, ТАСС