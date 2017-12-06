В аэропортах Москвы из-за непогоды отменили и задержали более 60 рейсов
Сегодня днем из-за снегопада в аэропортах Москвы отменили и задержали десятки рейсов.
По состоянию на 17:45 в Домодедове отменили десять вылетов, а во Внукове — два. Также 52 рейса задерживается: 38 из них — в Шереметьеве, десять — в Домодедове и еще четыре — во Внукове.
В «Аэрофлоте» призвали пассажиров следить за изменениями в расписании своих рейсов на сайте и в твиттере компании.
Ранее в аэропорту Шереметьево самолет компании AirBaltic выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.
Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.
Источник: «Яндекс.Расписания», «Аэрофлот»
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