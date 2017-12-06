Сегодня днем из-за снегопада в аэропортах Москвы отменили и задержали десятки рейсов.

По состоянию на 17:45 в Домодедове отменили десять вылетов, а во Внукове — два. Также 52 рейса задерживается: 38 из них — в Шереметьеве, десять — в Домодедове и еще четыре — во Внукове.

В «Аэрофлоте» призвали пассажиров следить за изменениями в расписании своих рейсов на сайте и в твиттере компании.

Ранее в аэропорту Шереметьево самолет компании AirBaltic выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.



Источник: «Яндекс.Расписания», «Аэрофлот»