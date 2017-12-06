К бесплатному Wi-Fi подключат около 50 столичных библиотек, в 11 из них интернет заработает до конца года.

В оставшихся читальнях доступ к Сети появится до апреля 2018-го. Точки доступа установят в многолюдных местах, читальных залах, фойе и у стоек регистрации.

«Воспользоваться бесплатным интернетом смогут несколько десятков человек в радиусе 50 метров от точки доступа. В зависимости от загруженности каждый хот-спот сможет обеспечить скорость беспроводного доступа в интернет от одного мегабайта в секунду и выше. Ее достаточно, чтобы скачать книгу или посмотреть видеоролик», — рассказали в департаменте информационных технологий.

Функция пригодится студентам для написания курсовых и дипломных работ и при пользовании библиотечным фондом и ноутбуком, а также фрилансерам, для которых библиотеки станут коворкинг-площадками.

Точный список всех читален, где установят Wi-Fi, еще неизвестен. До конца года интернет появится в библиотеках, указанных здесь.

Источник: сайт мэрии Москвы