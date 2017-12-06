Столичные власти внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения ансамбль доходных домов начала XX века. Они принадлежали промышленнику Григорию Горбунову.

Новый статус получили здания по адресам: улица Девятая Рота, дом 16; улица Девятая рота, дом 16, строения 2, 3, 4, 5. В списке они значатся как «Доходные дома Г. К. Горбунова, 1905 год, архитектор Ю. Ф. Дидерихс, 1906–1911 годы, архитектор О. Г. Пиотрович».

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«Здания участвуют в формировании красных линий улицы Девятая Рота и Ковылинского переулка, а также играют заметную роль в сохранении и воспроизведении исторического контекста района „Преображенское“», — заявил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Строить доходные дома в районе нынешней улицы Девятая Рота начали в 1905 году. С 1904 по 1917 год там размещалась типография Григория Горбунова, а с 1908 по 1917-й — типография по печатанию старообрядческой литературы.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы