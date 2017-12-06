Владимир Путин заявил, что власти не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

«Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве», — сказал Путин.

«Надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого», — прокомментировал президент решение МОК отстранить сборную от Игр, добавив, что поводом воспользовались «не совсем честным образом», поскольку «ни в одной системе права мира коллективная ответственность не предусматривается». Окочнательное решение примет Олимпийский комитет на днях.

По словам Путина, большинство из обвинений опираются на голословные факты и на показания человека, «моральные и этические установки и психическое состояние которого вызывают много вопросов», имеется в виду информатор ВАДА Григорий Родченков.

Накануне Международный олимпийский комитет отстранил российскую сборную от участия в Олимпийских играх 2018 года за манипулирование системой. При этом спортсменов призвали не бойкотировать соревнования и выступать под нейтральным флагом. Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков уже извинился за допущенные ошибки и призвал МОК не рушить судьбы спортсменов, а депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин подал иск в суд на Мутко «за унижение чести страны».

О том, как в стране отреагировали на отстранение сборной России от Зимних Игр, читайте в материале The Village.

Источник: «Интерфакс»