Все пассажирские поезда начнут курсировать по новой железнодорожной линии Журавка - Миллерово в обход Украины с 11 декабря.

«Часть поездов уже там ходит. Переход будет длиться именно сутки — с 10 до 11 декабря», — рассказал директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов.

По словами министра транспорта России Максима Соколова, по новой железнодорожной линии будут ходить 62 пары пассажирских поездов и 30 пар грузовых.

Ранее поезда кавказского направления, в том числе Москва - Адлер, проезжали участок по Луганской области Украины и дважды пересекали госграницу.

Новая железная дорога протяженностью 137 километров проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Сейчас там уже построено семь новых станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково.

Источник: ТАСС