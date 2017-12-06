Музей русского импрессионизма выпустил специальную скидочную карту «Друг Музея».

Владелец карты сможет в течение года посещать его выставки бесплатно. Абонемент также предусматривает скидки на занятия, мастер-классы и специальные мероприятия музея. Помимо этого, в абонемент входит посещение любой лекции музея бесплатно.

Приобрести карту «Друг музея» можно как онлайн, так и в кассе музея за 1990 рублей. Музей русского импрессионизма находится по адресу: Ленинградский проспект, дом 15, строение 11.

Музей русского импрессионизма открылся в мае 2016 года. Он располагается в историческом комплексе промышленных зданий конца XIX века. Проект реставрации и создания музейного пространства разработало британское архитектурное бюро John McAslan + Partners.

Источник: пресс-служба Музея русского импрессионизма