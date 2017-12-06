Большой новогодний Garage Sale пройдет на «Хлебозаводе» с 9 по 10 декабря.

Тема маркета — «Disco». Около 50 мастерских и шоурумов привезут свои изделия: от винтажных географических карт до светильников и варежек.

Например, на маркете можно будет купить винтажный кошелек YvesSaint Laurent за 400 рублей, свитер COS за 1500 рублей и многое другое. Вещи из гардеробов fashion-блогеров можно будет найти в отдельном корнере. Гостей в блестящих нарядах ждут скидки.

На маркете будет работать фуд-корт. Все желающие смогут попробовать брауни с перцем чили и виски, пасту, а также выпить кофе, приготовленный на песке.

Мероприятие пройдет по адресу: Новодмитровская улица, 1. Маркет откроется в 12:00. Вход свободный.

Источник: пресс-служба «Хлебозавода»