В ночь на четверг, 7 декабря, на юго-востоке Москвы вновь ощущался сильный неприятный запах сероводорода. Об этом сообщили жители Выхино-Жулебино, Рязанского района и Кузьминок.

Причины появления резкого запаха неизвестны. Сайт «Мосэкомониторинга», на котором можно было посмотреть данные о загрязнении воздуха в онлайн-режиме, по-прежнему не работает. На сайте столичного департамента природопользования последняя сводка о состоянии воздуха публиковалась в 16:00 среды, когда жалоб еще не было.

Ранее предполагалось, что источником выбросов может быть промзона в Жулебино, но власти отказались проверять ее.

Ранее The Village рассказывал, как москвичей лишили доступа к данным о состоянии воздуха в городе и во сколько теперь обходится справка, которую делают месяц.

Источник: «Интерфакс»