Столичные полицейские возбудили административное дело в отношении торговой сети «Ашан». В магазинах незаконно использовали символику FIFA.

В полицию обратились представители FIFA. Они заявили, что в магазинах сети «Ашан» продают канцелярские товары и детские игры, на которых есть символика, сходная «до степени смешения» с товарными знаками, запатентованными FIFA.

В ходе проверки полицейские изъяли из продажи более 1,5 тысячи единиц продукции, в том числе товары для детей с признаками незаконного использования чужих товарных знаков. «В отношении ООО „Ашан“ возбуждено административное производство по статье 14.10 КоАП РФ — „Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)“», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Источник: ТАСС