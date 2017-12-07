Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев выступил в Замоскворецком суде с последним словом.

Я признаю себя виновным. Не в том абсурдном обвинении, которое с упорством, достойным лучшего применения, предъявляют прокуроры. Я виновен в том, что слишком мало сделал для страны. Занимал должность, крутился, делал подарки. Простите меня, люди. Остаток жизни я посвящу помощи людям Алексей улюкаев, бывший министр экономического развития

При этом экс-министр добавил, что «никому не угрожал и не вымогал взятку». «Я не виновен. Против меня была совершена чудовищная провокация. Это удивительное дело — дело, в котором потерпевший сначала превращается в свидетеля, а потом и вовсе испаряется, разрываясь между Ханты-Мансийском и Римом. Только запах серы в воздухе остался», —заявил Улюкаев.

«Просить для 62-летнего человека десять лет строгого режима — это смертный приговор», — заключил он.

Суд назначил оглашение приговора на 15 декабря.

Министра экономического развития Алексея Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября 2016 года по подозрению в получении взятки в 2 миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Против него возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере». В скором времени его освободили от занимаемой должности.

Источник: газета.ru