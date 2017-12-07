Перед Новым годом Роскачество проверит качество водки.

Исследование проведут по трем направлениям — на соответствие обязательным показателям безопасности, ГОСТам и повышенным стандартам Роскачества. Всего проверят 49 брендов водки, произведенных в России, Белоруссии, Швеции, Франции и Финляндии.

При этом упор ведомство сделает на российские регионы производства. Так, в исследование войдет водка, произведенная в Башкортостане, Адыгее, Мордовии, Ставропольском и Пермском крае, Вологодской, Омской и Томской областях, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

«Водку проверят на содержание примесей, наличие тяжелых металлов, уксусный и протоновый альдегиды, которые содержатся, например, в спиртосодержащей непищевой продукции, так называемом „боярышнике“», — отметили в Роскачестве.

Результаты исследования обещают опубликовать до Нового года.

Источник: агентство «Москва»