Тверской районный суд приговорил фигуранта «дела 26 марта» Дмитрия Крепкина к полутора годам колонии общего режима.

По версии следствия, на акции против коррупции на Пушкинской площади Крепкин ударил ногой в бедро сотрудника Росгвардии Михаила Звонарёва, отчего тот «испытал физическую боль». Сам подсудимый вину не признал, утверждая, что его удар пришелся по резиновой дубинке.

В ходе прений Звонарёв заявил, что не держит на Крепкина обиду. «Я выполнял свои служебные обязанности, у него активная жизненная позиция. Пусть отвечает по закону, на усмотрение суда», — заявил полицейский.

Дело о нападении на полицейских во время акции 26 марта в Москве возбудили в тот же день. Первым в особом порядке суд рассмотрел дело актера Юрия Кулия, который положил руку на плечо сотруднику полиции и сжал ее. Ему предстоит провести восемь месяцев в колонии-поселении. В октябре 12 участников протестных акций 26 марта подали жалобы в ЕСПЧ.



The Village рассказывал истории людей, которым грозит тюрьма по итогам несогласованных акций протеста 26 марта и 12 июня.

Источник: «ОВД-Инфо»