Сервис для хранения данных «Яндекс.Диск» начал бесплатно предоставлять неограниченный объем облачного пространства для фото и видео, автоматически загруженных через мобильное приложение.

Загруженные в хранилище файлы не будут сжиматься, рассказали в «Яндексе». Мобильное приложение также позволяет редактировать фото, составлять альбомы изображений и делиться ими в соцсетях. Файлы также доступны в веб-версии сервиса.

В компании также советуют смело удалять файлы из памяти устройства после их загрузки, освобождая место для новых снимков. Таким образом, даже на смартфон с небольшим объемом памяти можно делать неограниченное количество фотографий.

В 2015 году Google запустил безлимитное хранилище для фото и видео Google Photos. Сервис немного сжимает файлы для оптимизации занимаемого места. В компании утверждают, что большинство пользователей не заметят снижения качества снимков.

Источник: пресс-служба «Яндекса»