Министерство образования рассматривает возможность введения в России двухэтапной аспирантуры.

По словам замминистра образования Григория Трубникова, в этом случае вероятно продление аспирантуры до пяти-шести лет. Первый ее этап сроком два-три года предлагается полностью финансировать из бюджета. По его окончании студенты будут сдавать квалификационную работу, которую могут признать аналогом PhD в зарубежных университетах.

«Требования к PhD на Западе меньше, чем к кандидатской работе нашей. На мой взгляд, можно было бы приравнять эту квалификационную работу к PhD и тем самым поговорить о признании PhD зарубежных у нас и выпускников первого этапа аспирантуры», — пояснил замминистра.

Второй этап предполагается в качестве специализации в конкретной научной области, в которой аспиранты будут защищать кандидатскую диссертацию. Этот этап может финансироваться также из бюджета либо по принципу грантов.

В июне Академия наук предложила убрать аспирантуру из системы высшего образования, вернув ее в научное поле.

Источник: «Интерфакс»