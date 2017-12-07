Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» изменила изображение гамбургера «Вестерн Гурмэ» на рекламе до реалистичного размера.

В начале октября ФАС возбудила дело о нарушении сетью законодательства о рекламе после жалобы посетителя на отличие внешнего вида бургера от его изображения в рекламе: размер бутерброда оказался намного меньше заявленного.

За нарушение законодательства на компанию наложили административный штраф в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, с 30 ноября гамбургеры серии «Гурмэ» перестали рекламировать по всей России, а изображение внутри ресторанов привели в соответствие с реальным размером. В рекламных материалах добавили надпись «Изображение товара является частью художественного оформления рекламы и может не соответствовать рекламируемому товару».

«Мясной фарш в бургере не соответствует ни по размеру, ни по цвету, ни по толщине, ни по ширине тому, что заявлено на картинке. Это можно приравнять к мошенничеству. При этом „Макдоналдс“ — самая политкорректная компания из больших игроков на рынке фастфуда, и она никогда не конфликтует с органами власти, стараясь по-тихому все исправить», — прокомментировал инцидент президент рекламной группы RCG Юний Давыдов.

В то же время адвокат межрегиональной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Владимир Энтин считает, что нарушений со стороны «Макдоналдса» не было: «Реклама как произведение изобразительного искусства не может полностью один в один соответствовать действительности. Это всегда является художественным вымыслом. И говорить, что этот вымысел не совпадает с действительностью, странно».

Источник: «РБК»