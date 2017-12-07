Росстат подсчитал среднюю стоимость продуктов на новогоднем столе для семьи из четырех человек.

6 100 рублей в среднем стоят продукты новогоднего стола

Для исследования ведомство составило набор из 29 пунктов, среди них — салаты оливье и сельдь под шубой, вино, коньяк, водка, фрукты и овощи, конфеты, торты.

Дороже всего такой набор продуктов обойдется жителям Чукотки (8 100 рублей). Москва заняла четвертое место по дороговизне набора — 7 400 рублей. Выгоднее всего новогодние продукты смогут купить жители Ингушетии (3 100 рублей). По сравнению с 2016 годом цена выросла с 5 800 рублей на 300 рублей.

Источник: Росстат