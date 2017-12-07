Роспотребнадзор предупредил россиян о кори в Европе.

По данным ведомства, во Франции зафиксировано 433 случая заболевания корью, в Бельгии — 368, вспышки кори также наблюдаются в Австрии, Болгарии, Боснии, Чехии, Греции, Польше, Португалии и других странах. Также, рост заболеваемости корью зафиксирован в Великобритании.

При этом в России в 2017 году заболеваемость корью низкая. По данным Роспотребнадзора, за 10 месяцев 2017 года в целом по стране зарегистрировано 367 случаев кори. Показатель заболеваемости составил 0,25 случая на 100 тысяч населения.

Роспотребнадзор рекомендует всем не привитым против кори сделать инъекцию, а также учитывать ситуацию по кори в Европе при планировании поездок.

Источник: Интерфакс