Билеты на фильм «Звездные войны: Последние джедаи» объединенной сети кинотеатров «Формула кино» и «Синема парк», принадлежащей Александру Мамуту, нельзя будет купить онлайн.

Кинотеатры и прокатчики в очередной раз не смогли договориться о том, как поделить наценку при продаже билетов через сервис «Рамблер/Касса».

Прокат новых «Звездных войн» начинается 14 декабря. Конкуренты сети кинотеатров Мамута — «Каро» и «Киномакс» — запустили продажу билетов на фильм еще в начале декабря, отмечает издание.

C 1 сентября цены на онлайн-билеты в «Синема парке» и «Формуле кино» выросли на 10 % из-за наценки «Рамблер/Кассы». В результате Universal отказался показывать в киносетях Мамута фильмы «Сделано в Америке», «Снеговик» и «Убийство в „Восточном экспрессе“».

Источник: «Ведомости»