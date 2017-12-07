Движение на трех улицах ограничат в декабре из-за религиозных, культурных мероприятий и подготовки к Параду Победы.

Завтра, 8 декабря, с 10:00 до 14:00 движение ограничат на улице Большая Татарская из-за проведения религиозных мероприятий. В понедельник, 11 декабря, с 08:00 до 14:00 нельзя будет проехать в Козицком переулке по случаю открытия мемориальной доски Александру Солженицыну.

А 14, 19, 21, 26 и 28 декабря в проезде Девичьего поля введут ограничения с 08:00 до 9:30 в связи с началом подготовки к параду 9 мая 2018 года.

Источник: Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции