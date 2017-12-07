Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня. В этом выпуске: уменьшенный бургер в «Макдоналдсе», рост заболевших гепатитом А в России и неограниченное бесплатное место на «Яндекс.Диске».

Лучшие предприниматели

Холдинг «РБК» назвал победителей премии в области бизнеса в 2017 году. Лучшим предпринимателем стал Александр Тимарцев — основатель баттл-площадки Versus, известный также как Ресторатор. В номинации «Менеджер года» победил исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман, а визионером года признали создателя блокчейн-платформы Ethereum Виталия Бутырина. Инвестором года стал основатель фонда ru-Net Леонид Богуславский, тогда как лучшие стартапы — у Юрия Дудя и создателя блокчейн-платформы Waves Platform Александра Иванова.

Топ Apple

Apple назвала самые скачиваемые приложения, музыку и фильмы в своих российских сервисах по итогам 2017 года. Среди лидеров — WhatsApp Messenger, VK, Instagram, «Сбербанк Онлайн», «Юла». С лидирующими платными приложениями можно ознакомиться здесь. В музыкальных сервисах первую позицию занял трек «Тает лед» «Грибов».

Уменьшенный бургер в «Макдоналдсе»

«Макдоналдс» изменил изображение гамбургера «Вестерн Гурмэ» на рекламе до реалистичного размера после жалобы посетителя на не соответствующий действительности размер бургера. После претензий ФАС о нарушении рекламного законодательства гамбургеры серии «Гурмэ» перестали рекламировать по всей России, а изображение внутри ресторанов привели в соответствие с реальным размером. В рекламных материалах добавили также надпись «Изображение товара является частью художественного оформления рекламы и может не соответствовать рекламируемому товару».

Неограниченное место на «Яндекс.Диске»

Сервис для хранения данных «Яндекс.Диск» начал бесплатно предоставлять неограниченный объем облачного пространства для фото и видео, автоматически загруженных через мобильное приложение. Загруженные файлы не будут сжиматься, их также можно будет редактировать.

Двухэтапная аспирантура

Минобраз может ввести двухэтапную аспирантуру. В случае принятия предложения обучение продлится до пяти-шести лет. Первый ее этап, который займет два-три года, предлагается полностью финансировать из бюджета. По его окончании студенты будут сдавать квалификационную работу, которую могут признать аналогом PhD в зарубежных университетах. Второй этап предполагается в качестве специализации в конкретной научной области, в которой аспиранты будут защищать кандидатскую диссертацию. Этот этап может финансироваться также из бюджета либо по принципу грантов.

Резкий рост заболеваемостью острым гепатитом А

За девять месяцев 2017 года заболеваемость острым гепатитом А в России выросла почти на 50 %. Такой диагноз встречается среди 5,06 человек на 100 тысяч населения.

Запах сероводорода

В ночь на четверг, 7 декабря, на юго-востоке Москвы вновь ощущался сильный неприятный запах сероводорода, рассказали жители Выхино-Жулебино, Рязанского района и Кузьминок. Причины появления резкого запаха неизвестны. Ранее предполагалось, что источником выбросов может быть промзона в Жулебино, но власти отказались проверять ее.