Telegram Messenger LLP оспорил в Верховном суде приказ ФСБ, который устанавливает порядок представления мессенджерами данных для расшифровки переписки пользователей. Об этом рассказал адвокат международной правозащитной организации «Агора» Рамиль Ахметгалиев, который представляет интересы Telegram в суде.

В октябре мировой суд Мещанского района оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписки пользователей. Мессенджер подал аппеляцию на это решение. Одновременнос этим юристы Telegram обнаружили в приказе ФСБ серьезные недочеты, которые и стали поводом для нового иска.

Во-первых, приказ издан не уполномоченным на то органом, во-вторых, он основывается на недействующих сейчас поправках «закона Яровой». Кроме того, документ противоречит Уголовно-процессуальному кодексу, поскольку предполагает изучение сведений, составляющих тайну переписки.

Источник: «Ведомости»