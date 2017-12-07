ФАС выдала предупреждение «Почте России» о нарушении антимонопольного законодательства, которое нужно устранить до 22 декабря.

Почтовый перевод денежных средств оформляется сотрудниками почты в автоматизированной системе. При этом согласие на услугу оформления страховки устанавливается автоматически. По версии ведомства, услуга навязывается вне зависимости от желания потребителя.

Представитель «Почты России» отметил, что услуги по страхованию оформляются самим клиентом, который дает согласие, ставя в предчеке роспись.

Источник: «Ведомости»