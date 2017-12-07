Центр выдачи паспорта болельщика ЧМ-2018 открылся в Москве по адресу Хамовнический вал, дом 34.

Аналогичные площадки появились в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и в Калининграде. На получение паспорта болельщика подали более 80 тысяч заявок.

Обладатель документа сможет бесплатно передвигаться по стране и бронировать поездку. «Все сделано так, чтобы болельщик приехал в город за 4 часа до матча и спустя 4 часа покинул его», — рассказал вице-премьер России Виталий Мутко.

Паспорт болельщика — персонифицированная карта зрителя, которая идентифицирует посетителей на ЧМ по футболу 2018, который пройдет с 14 июня 15 июля. Документ получит каждый купивший билет на соревнование.

Источник: «Интерфакс»