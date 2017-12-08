Полиция задержала подозреваемую в заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва в жилых домах на северо-востоке Москвы.

Утром в четверг, 7 декабря, к правоохранителям обратилась женщина, сообщившая, что ей позвонила неизвестная и предупредила о минировании двух корпусов дома № 5 на Палехской улице. Специалисты обследовали дома, но не обнаружили там бомб и взрывчатых веществ.

Вечером того же дня полиция задержала женщину 1981 года рождения, которую изобличили в телефонном терроризме. На нее завели уголовное дело. Сейчас задержанная находится под подпиской о невыезде.

Ранее полиции удалось задержать пособников телефонных террористов, причастных к массовым эвакуациям по всей России. Также уголовные дела завели на граждан, сообщивших об угрозе взрыва в Центральном детском магазине на Лубянке и в спорткомплексе «Олимпийский».

Источник: «Москва»