Минэкономразвития подготовило поправки, ужесточающие процедуру прохождения техосмотра.

В частности, предлагается вернуть штраф в 800 рублей за управление машиной, не прошедшей техосмотр, и ужесточить наказание за выдачу диагностических карт без проверки. Прохождение техосмотра должно быть зафиксировано на фото и видео, а за внесение недостоверных сведений в базу данных техосмотра будет предусмотрена уголовная ответственность.

Поправки согласовали со всеми ведомствами, включая ГИБДД, и внесут в правительство в этом месяце.

По данным министерства, количество техосмотров в России за пять лет сократилось на 20–33 %, а штраф за выдачу диагностических карт без прохождения процедуры был вынесен только 99 раз. Фактически осмотр проходят 20 % владельцев.

Источник: «Коммерсантъ»