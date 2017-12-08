Минсельхоз смягчит контрсанкции для производства детского питания
Минсельхоз предложил увеличить квоту на ввоз продуктов из стран, попавших под продовольственное эмбарго, для производства детского питания.
По действующим правилам, ввоз сырья для детского питания возможен в рамках квот при подтверждении целевого назначения. В 2017 году квота составила 888,7 тонны, в 2018-м ее предлагается увеличить до 1 156,6 тонны. В Россию ввезут замороженное мясо и овощи: говядину, телятину, индейку и мясо цыпленка, а также морковь, картофель, горох, фасоль, цукини, сахарную кукурузу, тыкву, лук, цветную капусту, брокколи и сушеную зелень.
«Производители детского питания — это зачастую западные компании, которые обязаны следовать мировой рецептуре. Если для производства детского питания требуется органическое сырье, оно должно иметь сертификат, подтверждающий это. В России пока нет соответствующего законодательства и системы, контролирующей производство органических продуктов», — объяснил закупку сырья в ЕС исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Контрсанкции впервые ввели в 2014 году. Они распространяются на поставки сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США, Канады, Австралии, Исландии, Норвегии, Албании, Черногории, Лихтенштейна, Украины и стран Европейского союза. В июле правительство продлило санкции до конца 2018 года. Первоначально под эмбарго попадало также сырье для детского питания, но в июне 2016 года эти ограничения ослабили из-за дефицита таких продуктов в России.
Источник: «РБК»
КомментарииПодписаться