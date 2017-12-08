Минсельхоз предложил увеличить квоту на ввоз продуктов из стран, попавших под продовольственное эмбарго, для производства детского питания.

По действующим правилам, ввоз сырья для детского питания возможен в рамках квот при подтверждении целевого назначения. В 2017 году квота составила 888,7 тонны, в 2018-м ее предлагается увеличить до 1 156,6 тонны. В Россию ввезут замороженное мясо и овощи: говядину, телятину, индейку и мясо цыпленка, а также морковь, картофель, горох, фасоль, цукини, сахарную кукурузу, тыкву, лук, цветную капусту, брокколи и сушеную зелень.

«Производители детского питания — это зачастую западные компании, которые обязаны следовать мировой рецептуре. Если для производства детского питания требуется органическое сырье, оно должно иметь сертификат, подтверждающий это. В России пока нет соответствующего законодательства и системы, контролирующей производство органических продуктов», — объяснил закупку сырья в ЕС исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Контрсанкции впервые ввели в 2014 году. Они распространяются на поставки сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США, Канады, Австралии, Исландии, Норвегии, Албании, Черногории, Лихтенштейна, Украины и стран Европейского союза. В июле правительство продлило санкции до конца 2018 года. Первоначально под эмбарго попадало также сырье для детского питания, но в июне 2016 года эти ограничения ослабили из-за дефицита таких продуктов в России.

Источник: «РБК»