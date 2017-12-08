В столице объявили лауреатов «Московской реставрации» — конкурса правительства на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия по итогам за 2017 год.

Награды вручили за лучший проект реставрации, качество и организацию работ, а также за научно-исследовательскую работу. Лучшими объектами признали усадьбу Рекк на Пятницкой улице, памятники Пушкину и Горькому, цветочные партеры ВДНХ, усадьбу Остафьево. С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.

Премии назначаются по разделам: объекты гражданской архитектуры, культового зодчества, промышленной архитектуры, монументального искусства, археологического наследия, городские усадьбы. Также награждают молодого реставратора и раздают специальные премии. В этом году на конкурс подали рекордное количество заявок — 100.

С 2011 года в столице отреставрировали более 900 памятников архитектуры, 182 из них — в этом году. В 2017-м закончилась, в частности, реконструкция Бульварного и Садового кольца, Тверской улицы, Старой, Новой, Славянской площадей, Тверской Заставы. Отреставрировали памятник Пушкину, объекты на МЦК, на площадь возле Белорусского вокзала вернули памятник Максиму Горькому, открылся парк «Зарядье», продолжается реставрация 40 объектов на ВДНХ.

Источник: сайт мэрии Москвы