Первый канал, «Россия 1» и «Матч ТВ» возобновили переговоры о покупке прав на трансляцию Олимпийских игр 2018 года.

Как рассказали источники «РБК» на телевизионном рынке, телеканалы покажут Игры, если российские спортсмены поедут на них под нейтральным флагом.

«Все еще будет зависеть от того, сколько спортсменов поедут и в каких видах спорта они будут принимать участие», — пояснил изданию представитель одного из каналов.

Ранее сообщалось, что российские телеканалы могут отказаться от трансляции Олимпиады, если российскую сборную не допустят до участия в соревнованиях. 5 декабря Международный олимпийский комитет запретил россиянам выступать на Играх под собственным флагом, после чего компания ВГТРК сообщила, что не станет показывать соревнования на телеканале «Россия 1». На следующий день Владимир Путин заявил, что власти не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде.

О том, как в стране отреагировали на отстранение сборной России от зимних Олимпийских игр, читайте в материале The Village.

Источник: «РБК»