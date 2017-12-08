В феврале «Яндекс» запустит в Москве собственный сервис каршеринга «Яндекс.Драйв».

В автопарк сервиса войдут машины Renault Kaptur, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Количество доступных автомобилей не раскрывается, однако руководитель «Драйва» Антон Рязанов рассчитывает, что проект «заметно повлияет на число доступных для бронирования автомобилей» в столице.

Тарифы сервиса станут известны позднее. При этом приложение «Драйва» уже доступно пользователям iOS и Android. Указав в нем до конца января тот же номер телефона, что и в «Яндекс.Такси», можно будет получать 20 % от стоимости поездки через агрегатор на счет в «Драйве». Накопленные таким образом деньги пользователи смогут потратить на аренду машин.

В начале ноября «Яндекс» закрыл из-за непопулярности агрегатор служб краткосрочной аренды автомобилей «Яндекс.Каршеринг».

Ранее The Village рассказывал, как пользоваться каршерингом и чем отличаются сервисы.

Источник: пресс-служба «Яндекса», vc.ru