В Центре фотографии имени братьев Люмьер на вновь открывшейся выставке «Без смущения» американского фотографа Джока Стёрджеса разлили пахучую жидкость. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сразу после инцидента охранник вывел из зала женщину средних лет. Какая именно жидкость была разлита, пока неизвестно.

Для широкой публики выставка открылась сегодня в полдень. Она продлится до 8 января.

Выставка Стёрджеса в Центре фотографии имени братьев Люмьер впервые открылась в сентябре 2016 года. Через несколько дней активист движения SERB Александр Петрунько облил фотографии Стёрджеса мочой, объяснив свой поступок «гражданским долгом». Руководство галереи согласилось досрочно закрыть выставку после обвинений в детской порнографии.

Ранее The Village уже рассказывал о конфликте вокруг выставки Джока Стёрджеса. Свое мнение о произошедшем изложили фотограф, философ, искусствовед и директор музея.

Источник: «Коммерсантъ»