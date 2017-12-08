Генеральная прокуратура выяснила, сколько россиян уже давали взятки, чтобы решить свои проблемы с должностными лицами.

25 % россиян признались,

что давали взятки

По словам начальника антикоррупционного управления Генпрокуратуры Александра Русецкого, еще 15 % опрошенных предпочли не отвечать на этот вопрос. А 60 % заявили, что никогда не давали взятки.

Кроме того, каждый третий респондент (30 %) заявил, что ему никогда и не предлагали дать взятку. Еще 50 % попадали в такие ситуации.

Среди наиболее подверженных коррупции сфер россияне назвали здравоохранение, образование, ЖКХ, госзакупки и госуслуги. Также в список попали контрольно-надзорная, правоохранительная и судебная системы.

Источник: ТАСС