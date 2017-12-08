Депутат Госдумы Виталий Милонов готовит законопроект, ограничивающий предновогоднюю продажу срубленных елей и сосен.

По мнению парламентария, сруб деревьев наносит ущерб экологии и формирует у россиян расточительное отношение к природе. «Сотни тысяч срубленных деревьев, которые могли бы восполнять наши леса и радовать людей, находясь в живой природе, бездумно и жестоко уничтожаются», — подчеркнул депутат.

Вместо этого Милонов предложил продавать ели в горшках, чтобы позднее их можно было высадить в лесу или перед домом.

Источник: «РБК»