Пользователи социальных сетей пожаловались на неприятный запах сероводорода в центре, на севере и востоке Москвы.

Как сообщают москвичи, запах чувствуется от Павелецкой до Алтуфьева.

Причины появления резкого запаха неизвестны. Сайт «Мосэкомониторинга», на котором можно было посмотреть данные о загрязнении воздуха в онлайн-режиме, по-прежнему не работает.

По данным телеканала «Царьград», в Печатниках из-за резкого запаха эвакуировали офис. «На улице страшный запах тухлой капусты. Запах наполнил и помещения. Проветрить невозможно. Люди отпрашиваются домой», — рассказали телеканалу очевидцы.

В связи с сообщениями о запахе Роспотребнадзор начал замерять уровень загрязнения воздуха в девяти округах Москвы, пишет RNS.

В свою очередь МЧС отметило, что концентрация вредных веществ в воздухе не превышает норму.

Ранее The Village рассказывал, как москвичей лишили доступа к данным о состоянии воздуха в городе и во сколько теперь обходится справка, которую делают месяц.