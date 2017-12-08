Пользователи социальных сетей пожаловались на неприятный запах сероводорода в центре, на севере и востоке Москвы.

Мы на Цветном бульваре. Запах чувствуется даже в офисе. На балкон выйти невозможно (14 этаж) — Енья (@enya_arh) 8 декабря 2017 г.

Как сообщают москвичи, запах чувствуется от Павелецкой до Алтуфьева.

Вся Лубянка, Неглинка, Кузнецкий мост пропахла тухлятиной. Даже в помещениях. Может запах сероводорода дойдет наконец и до @MosSobyanin ? — Maria Demina (@md382382) 8 декабря 2017 г.

Причины появления резкого запаха неизвестны. Сайт «Мосэкомониторинга», на котором можно было посмотреть данные о загрязнении воздуха в онлайн-режиме, по-прежнему не работает.

По данным телеканала «Царьград», в Печатниках из-за резкого запаха эвакуировали офис. «На улице страшный запах тухлой капусты. Запах наполнил и помещения. Проветрить невозможно. Люди отпрашиваются домой», — рассказали телеканалу очевидцы.

В центре на Цветном тоже запах был — k_ig0r (@k_ig0r) 8 декабря 2017 г.

В связи с сообщениями о запахе Роспотребнадзор начал замерять уровень загрязнения воздуха в девяти округах Москвы, пишет RNS.

В свою очередь МЧС отметило, что концентрация вредных веществ в воздухе не превышает норму.

В ЦУКС Главного управления МЧС России по городу Москве от жителей поступают жалобы на неприятный запах в воздухе, на которые незамедлительно реагирует передвижная лаборатория ГУ МЧС России по г. Москве. По проведенным замерам, ПДК вредных веществ в воздухе не превышает норму. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 8 декабря 2017 г.

Ранее The Village рассказывал, как москвичей лишили доступа к данным о состоянии воздуха в городе и во сколько теперь обходится справка, которую делают месяц.