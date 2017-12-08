Жители центра и северо-востока Москвы пожаловались на неприятные запахи
Пользователи социальных сетей пожаловались на неприятный запах сероводорода в центре, на севере и востоке Москвы.
Как сообщают москвичи, запах чувствуется от Павелецкой до Алтуфьева.
Причины появления резкого запаха неизвестны. Сайт «Мосэкомониторинга», на котором можно было посмотреть данные о загрязнении воздуха в онлайн-режиме, по-прежнему не работает.
По данным телеканала «Царьград», в Печатниках из-за резкого запаха эвакуировали офис. «На улице страшный запах тухлой капусты. Запах наполнил и помещения. Проветрить невозможно. Люди отпрашиваются домой», — рассказали телеканалу очевидцы.
В связи с сообщениями о запахе Роспотребнадзор начал замерять уровень загрязнения воздуха в девяти округах Москвы, пишет RNS.
В свою очередь МЧС отметило, что концентрация вредных веществ в воздухе не превышает норму.
Ранее The Village рассказывал, как москвичей лишили доступа к данным о состоянии воздуха в городе и во сколько теперь обходится справка, которую делают месяц.
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