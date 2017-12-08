МИД предупредил россиян о протестах в Иерусалиме.

#Израиль #Палестина – протестные выступления в г.Иерусалим и в районах ЗБРИ в связи с объявленным 06.12 переводом посольства #США из Тель-Авива в Иерусалим; росгражданам в стране рекомендуется проявлять бдительность и осторожность, избегать мест массового скопления людей pic.twitter.com/o4cSZEOmSj — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 8 декабря 2017 г.

Беспорядки связаны с признанием США Иерусалима столицей Израиля 6 декабря и переводом туда посольства США из Тель-Авива. На решение отреагировали также страны региона, в частности Иран и Турция. Террористическая организация «Аль-Каида», запрещенная в России, угрожает терактами на объектах США, Израиля и их союзников.

Министерство призывает быть осторожными и избегать мест массового скопления людей.

Источник: Twitter