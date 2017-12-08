Россиян призвали избегать мест массового скопления людей в Иерусалиме
МИД предупредил россиян о протестах в Иерусалиме.
Беспорядки связаны с признанием США Иерусалима столицей Израиля 6 декабря и переводом туда посольства США из Тель-Авива. На решение отреагировали также страны региона, в частности Иран и Турция. Террористическая организация «Аль-Каида», запрещенная в России, угрожает терактами на объектах США, Израиля и их союзников.
Министерство призывает быть осторожными и избегать мест массового скопления людей.
Источник: Twitter
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